Milan Skriniar ve Flip Kostic'ten geleceği için açıklama!

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Süper Lig'in 38. ve son haftasında evinde Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek, Milan Skriniar ve Flip Kostic, mücadelenin ardından konuştu.

İşte Fenerbahçeli futbolcuların açıklamaları;

YUSUF AKÇİÇEK: İSTEDİĞİMİZ GİBİ BİR SEZON OLMADI

"Öncelikle hiçbirimiz için istemediğimiz bir sezon geçti ama inşallah gelecek sezon taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Onlar bunu hak ediyor. İnşallah yeni sezona iyi bir şekilde hazırlanıp taraftarımızla sezonu güzel bir şekilde tamamlarız."

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SKRINIAR: TATİLDEN SONRA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

"Öncelikle şunu söyleyeyim. İlk günden itibaren muazzam bir destek gördüm. Herkes bana müthiş destek oldu. Her şey mükemmel bir şekilde geçti o günden bu yana. Burada olmak benim için harika. Kendimi gururlu hissettirdi. Saha içinde her zaman en iyisini yapmaya çalıştık ama sezon sonu istediğimiz gibi bitmedi. Şampiyon olamadık. Bu işin negatif tarafı ama buradaki anılarım güzel. Fenerbahçe'yi hep güzel hatırlayacağım.

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Veda anlamında söylemedim. Genel olarak güzel hatırlar kaldığını anlatmayı vurguladım. Buradaki herkesin yaklaşımı güzeldi bana karşı. Sezon bitti, şimdi milli takıma gideceğim. Ailemle birlikte tatil yapacağım. Sonrasında kulüple yapacağımız görüşmeler olacak gelecek adımla ilgili.

Tadic ve Dzeko, gerçekten büyük oyuncu ve profesyonel, çok yakın arkadaşlarım. Onlarla iletişim halinde olacağız. Onlara en iyisini diliyorum. Bir sonraki adımlarında da keyif almalarını umut ediyorum."

KOSTIC: UMARIM GELECEK SEZON FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLUR

"Ben buraya şampiyon olmaya gelmiştim. Ancak bu güzide camianın bir parçası olduğum için mutluyum. Fenerbahçe taraftarlarıyla birlikte oynamak benim için harika. Onları da anlıyorum. Bizler de hayal kırıklığı yaşıyoruz. Umarım Fenerbahçe gelecek sezon şampiyon olur. İyi şanslar ve Fenerbahçe için en iyisini diliyorum.

Gelecek sezon burada olup olmayacağımın kararını şu anda veremem. Şimdi Juventus'a döneceğim ve iki hafta içinde Dünya Kupası oynayacağım. Ama şunu söyleyebilirim bu kulüpte oynarken ben kendimi mutlu hissettim. Umarım Fenerbahçe taraftarlarını mutlu olurken yeniden görebilirim.