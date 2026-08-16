Milan Skriniar: 'Utanç verici, kendi kendimize kaybettik!'

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Süper Lig'in açılış haftasında Gençlerbirliği'ne mağlup olan Fenerbahçe'de Nathan Ake ve Milan Skriniar, müsabakanın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

SKRINIAR: UTANÇ VERİCİ

"Utanç verici! Kendi kendimize maçı kaybettik. Yaptığımız hatalarla kaybettik. Maçtan önce net konuştuk, rakip bekleyecekti hatamızı, bundan faydalanmaya çalışacaktı. Bu oldu. Konuşması zor şu anda benim için. Kendi kendimize kaybettik. Rakip kalede şanslar yarattık ama maalesef olmadı. Kendi hatalarımızdan goller yedik. Aynı hikaye. Söyleyebileceğim şey bu.

Acele ettik yediğimiz 2. golden sonra. İlk 2-3 dakika ufak bir panik havası oluştu. Bu hissiyat oluşmuş olabilir. İlk yarıda da birazcık daha sabırlı olabilirdik, acele ettiğimiz anlar vardı. Kendi oyun planımıza uygun atak yapmalıydık. Böyle olunca da, acele edince de sonuç bu oluyor."

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"DAHA İYİSİNİ YAPMALIYIZ"

"Bu sezon bu tarz oyunlar çok olacaktır. Bu tarz durumlarda arkanın paylaşımını iyi yapmak çok önemli oluyor. İki gol, top kayıplarımız sonrası kontralardan geldi. Takım olarak daha iyi olmalıyız. Daha iyisini yapmalıyız. Bunu da yapacağımızı düşünüyorum."