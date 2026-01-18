Milan Skriniar: 'Taktik değiştirdik, sonucu aldık!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde Skriniar, Talısca ve Musaba, açıklamalarda bulundu.

MUSABA: FORMANIN AĞIRLIĞI ÇOK BÜYÜK

"Aldığımız galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Bugünkü diğer önemli nokta, takım olarak gösterdiğimiz reaksiyon. Önemli ve değerli bir 3 puan kazandık. Ben de atmış olduğum golden dolayı çok mutluyum. Bugün kazandık. En önemlisi buydu, galibiyetti.

İlk maçında iki asist yapmıştım, özel bir andı. Çok büyük bir camiadayım. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük camiası, formanın ağırlığı çok büyük. İlk maçımda yaptığım asistlerle birlikte mutluluğum, duygularım tavan yaptı. Bugün de ilk golümü attım. Bu andan dolayı da çok mutluyum. Fenerbahçe'ye biraz katkı sağlamak bile büyük keyif. Her futbolcuya Fenerbahçe'de oynamak nasip olmaz. Fenerbahçe'deyseniz en iyisini yapmanız gerekiyor. Bu anlamda ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, antrenmanlarda ve maçlarda."

TALISCA: FARK ŞU ANDA 1

"Çok mutluyum ama bu takım olarak iyi iş çıkarmamızın sonucu. Takım olarak iyi formdayız ve böyle olunca bireysel performanslara da yardımcı oluyor. Benim de, takımın da hedefi aynı.

Fark şu anda 1 puan. Tek odağımız kendi işimiz, kendi takımımız. Tek istediğimiz her maç üzerine koyarak daha iyi bir seviyeye çıkmak. Çok mutluyuz."

SKRINIAR: TAKTİK DEĞİŞTİRDİK VE SONUCU ALDIK

"Çok önemli bir galibiyetti. Bazen en iyi performansı gösteremezsiniz. En iyi oyunu oynayamazsınız. Karakterimiz bu, maçı döndürmeyi başardık. İlk devre sonunda içerde konuştuk. Hocamız da gerekenleri söyledi. Taktik değiştirdik ve sonucu aldık. En iyi halinizde olmasanız da kazanmanız gerekir. Biz de bunu başardık."