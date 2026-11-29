Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydeden Milan Skriniar, dikkat çeken istatistiklere imza attı.

Geçtiğimiz hafta Kocaelispor karşısında da gol sevinci yaşayan Slovak savunmacı, böylece üst üste iki Süper Lig maçında fileleri havalandırmış oldu.

Bu sezon Beşiktaş karşısında da gol kaydeden Skriniar, Erzurumspor FK maçında attığı golle ligdeki gol sayısını 3'e yükseltti.

KARİYER REKORUNA YAKLAŞTI

Milan Skriniar, sezonun henüz bu bölümünde kariyerinin en golcü dönemlerinden birini yaşamaya başladı.

Avrupa'nın 10 büyük ligindeki kariyerinde bir sezonda üç gol barajını aşmayı yalnızca 2017-2018 sezonunda başaran tecrübeli futbolcu, o dönemde Inter formasıyla Serie A'da 4 kez fileleri havalandırmıştı.

Haberin Devamı

GOL ATTIĞI MAÇLARDA GALİBİYET HASRETİ SONA ERDİ

Fenerbahçe, Slovak savunmacının gol sevinci yaşadığı son üç karşılaşmada galibiyet elde edememişti.

Sarı-lacivertliler, Kocaelispor ile 2-2, Beşiktaş ile 1-2 berabere kalırken geçen sezon Başakşehir karşısında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Erzurumspor FK karşısında alınan 3-0'lık galibiyetle birlikte bu seri de sona erdi.