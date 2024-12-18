Milan Skriniar, Galatasaray'a transfer olacak mı? Slovakya'dan flaş iddia: Transfer tercihi...

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Kış transfer sezonu yaklaşırken transfer söylentileri ve dedikoduları artmaya başladı. Özellikle Süper Lig’de zirve yarışında olan takımların yapacağı hamleler merak konusu oldu. Galatasaray’da ocak ayında ayrılacaklar dışında gelecek önemli oyuncular olacağı öngörülüyor. İddiaya göre Galatasaray, transfer çalışmaları kapsamında Paris Saint Germain’de forma giyen Slovak stoper Milan Skriniar’ı ayrılması muhtemel olan Victor Nelsson yerine düşünüyor.

Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde namağlup ilerleyen sarı-kırmızılılar defans anlamında sorun yaşıyor. Bu sezon her iki kulvarda toplam 21 maçta 29 gol yiyen Okan Buruk’un öğrencileri, savunmada yaşanan problemleri şu ana kadar hücumda yarattıkları ile telafi etti. Çoğu futbol adamına göre Skriniar hamlesinin bu sorunları çözmeye yardımcı olabileceğini düşünürken, bu transferin Galatasaray için zor bir transfer olduğu belirtiliyor. Slovak gazeteci Marek Arpáš bu transferin olasılığını ve Milan Skriniar’ın olası transferinde Galatasaray’a yapabileceği etkileri Spor Arena’ya özel olarak değerlendirdi. Slovak spor gazetecinin değerlendirmeleri şu şekilde:

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MAREK ARPÁŠ (MARKİZA ŠPORT): “SKRINIAR EN İYİ 5 LİGDE DEVAM EDEBİLİR”

Öncelikle Skriniar’ın Türkiye'ye transfer olmayı tercih edeceğini sanmıyorum. En iyi 5 ligde oynayabilecek kalitede bir oyuncudan bahsediyoruz. Önceki röportajlarına baktığımızda da en iyi 5 ligden birinde kalmayı tercih ediyor. Bu yüzden öncelik Juventus ve Leverkusen gibi olurdu, ancak bence Juventus için ilk tercih o değil, çünkü onlar David Hancko ile de ilgileniyor. Birçok ilgilenen kulüp olduğunu biliyorum ancak Skriniar’ın en iyi 5 ligden birinde kariyerine devam etmesi büyük olası.

“SKRINIAR’IN GÜÇLÜ VE ZAYIF ÖZELLİKLERİ…”

Skriniar'ın güçlü ve zayıf yönlerine bakacak olursak güçlü özellikleri hem dörtlü defans hem de üçlü defans olarak oynayabilir ve sağ ayaklı olmasına rağmen sol merkez stoper olarak da oynayabilir (ve bunu milli takımda çok başarılı bir şekilde yapıyor). Yaratıcıdır, bu yüzden güzel uzun paslar ve sağlam bir yapı bekleyebilirsiniz. İyi zamanlama ve pozisyon alabilme özellikleri ise en beğendiğim özellikleri diyebilirim. Zayıf olan özellikleri ise ivmelenme ve hızdır. Atletik özelliklerinin çok üst seviyede olmadığını biliyoruz. Ayrıca bu sezon Paris’te çok süre bulamadığı için yeni takımına adapte olması uzun süreli olabilir.

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“NEREYE GİDERSE GİTSİN ÇOK BÜYÜK BİR İSİM, BAŞARILI OLACAKTIR”

Karakteri çok güçlü, çok kibar bir insan, Slovakya Milli Takımı’nın lideri. Bir şeyler ters gittiğinde sorumluluk alan, bunu kabul eden birisi. Çok iyi bir çocuk. Kariyerinde çok büyük maçlar oynadı. Bazen hakkı yendi bazen şanssız sakatlıklar yaşadı. Ama şu anda Avrupa’nın hala en elit stoperlerinden. Galatasaray’da savunmanın lideri olur ve takımı yukarıya çeker. Nerede oynarsa oynasın çok büyük bir futbolcudan bahsediyoruz. Başarılı olacaktır.