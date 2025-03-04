Milan Skriniar, Fenerbahçe'de 9 maçın kahramanı oldu! Yenilgisi yok

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Fenerbahçe'nin devre arasında Paris Saint-Germain’den kiraladığı Milan Skriniar, gösterdiği başarılı performansla hem güven verdi hem de son yıllarda en sevilen futbolcular arasına adını yazdırdı.

Mourinho’nun ısrar ederek oturttuğu üçlü savunma sisteminin en önemli dişlisi olarak öne çıkan Slovak stoperin kadroya girmesiyle birlikte sarı lacivertlilerin saha içi sonuçları göz kamaştırmaya başladı.

Antalya maçıyla evinde üst üste 9. galibiyetine ulaşan Fenerbahçe, 63 golle elinde Süper Lig’in en skorer takımı unvanını elinde bulundururken üçlü defanstaki başarılı çizgisiyle kalesinde rakiplere sadece 23 gole izin verdi. Kanarya bu istatistikte de Beşiktaş ile birlikte zirveyi paylaşıyor.

İSABETLİ ŞUTA İZİN VERMİYORLAR





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Sarı - lacivertli takımın son dönemde özellikle savunmada sağladığı istikrarda Skriniar’ın etkisi büyük. Öyle ki formayı ilk kez Rize önünde giyen 30 yaşındaki futbolcu 5 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 maçta görev alırken Fenerbahçe bu seride hiç kaybetmedi.

9 maçın 7’sinden zaferle ayrılan sarı lacivertliler 2 kez beraberlik yaşadı. Bu seride 5 kez kalesine kapatmayı başaran Mourinho’nun öğrencileri rakiplere sadece 6 gol izni verdi. Yine bu sezon rakiplerine en az isabetli şut (2.72) imkanı veren takım olan Kanarya, Skriniar ile Kasımpaşa, G.Saray ve Antalya ile oynadığı son 3 maçın ilk yarılarında 3 takıma isabetli şut imkanı tanımadı.

40 YILLIK FENERBAHÇELİ GİBİ





Katkısıyla Jose Mourinho’nun yüzünü güldüren Skriniar azmi ve kazanma hırsıyla Diego Lugano’ya, isabetli pasları ve topu oyuna sokma becerisiyle Fabio Luciano’ya, omuz omuza mücadele gücüyle Simon Kjaer‘e benzetiliyor. Forma numarası ve hava toplarındaki etkisiyle Martin Skrtel’e de benzetilen Milan Skriniar en çok sevilen Fenerbahçeliler arasına adını şimdiden yazdırdı. Pozisyon bilgisi, iki ayağını da kullanabilme becerisi, sert ve müdahaleli oyunu, duran toplardaki yüksek gol şansı ve taraftarla kurduğu bağla öne çıkan Skriniar ile Fenerbahçe önümüzdeki yıl da devam etmeyi planlıyor. Yönetimin PSG ile temaslara da kısa sürede geçmesi bekleniyor.

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SAVUNMANIN SiGORTASI

Skriniar, son oynanan Antalyaspor maçında savunmada kritik müdahaleler yaptı. 77 pasın 73’ünü isabetli kullanan ve yüzde 95 pas isabetiyle mücadele eden 30 yaşındaki Slovak stoper, 13 sahipsiz top kazandı, 4 uzaklaştırma yaptı, girdiği 4 hava topu mücadelesinin tamamını kazandı.