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Milan Skriniar: 'Fenerbahçe, Real Madrid gibi'

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#Fenerbahçe#Skriniar#Türkiye
Milan Skriniar: Fenerbahçe, Real Madrid gibi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 07:00

Milan Skriniar, sezon ortasında geldiği Fenerbahçe'yi Real Madrid'e benzetti.

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Fenerbahçe'nin Paris Saint-Germain’den kiraladığı Milan Skriniar sarı lacivertlilerle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

YouTube’da açıklamalarda bulunan Sloven yıldız “Fenerbahçe kulübü, Türkiye’de adeta Avrupa’daki Real Madrid gibi. Gerçekten üst düzeyde işliyor. Belki, bu sezon bu olmadı ama genel olarak gerçekten en üst seviyede çalışan bir kulüp. Antrenman tesisleri, fanatik taraftarlarla dolu stadyumu olan bir kulüp” dedi. Mourinho için “Gerçekten üst düzey biri. Üst düzey teknik direktörlerle çalıştım ve şimdiye kadar bu hissi en çok Mourinho’da yaşadım diyebilirim” diyen Skriniar geleceği ile ilgili ise şunları söyledi:

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KİRALANMAK İSTEMİYORUM

“Paris yönetimiyle konuşmam gerekiyor, ne olacağını göreceğiz. Benim için en iyi çözümün bulunacağına inanıyorum. Ailem için şu anda yeniden bir kiralık anlaşmayla gitmek istemem. Daha uzun vadeli bir çözüm bulunursa memnun olurum, bu ister Paris’te ister başka bir kulüpte olsun.”

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#Fenerbahçe#Skriniar#Türkiye

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