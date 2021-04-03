Milan Sampdoria maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Sampdoria maçın oynandığı haftaya puan tablosunun ilk iki sırasında giren takımlara karşı oynadığı son 20 Serie A karşılaşmasının 15'ini kaybetti. Bu sezon Serie A'da yediği gollerin en büyük bölümü duran toptan gelen iki takım Milan ve Sampdoria.

Milan, Serie A'ya verilen pandemi arasından sonra Zlatan Ibrahimovic'in gol attığı 14 maçta yenilgi almazken; İsveçli oyuncu bu süreçte rakip filelere toplam 22 gol gönderdi. Bu sezon Sampdoria formasıyla Serie A'da en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Antonio Candreva, Milan'a karşı sahaya çıktığı maçlarda rakip fileleri üç kez havalandırdı.

MİLAN SAMPDORİA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Milan Sampdoria maçı bugün saat 13:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak.