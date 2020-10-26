Avrupa'nın beş büyük ligine verilen pandemi arasından sonra en fazla galibiyet alan iki takımdan biri Milan. Serie A'da çıktığı son iki maçta da 2+ gol atan Milan forveti Zlatan Ibrahimovic, Roma'ya rakip olduğu son iki karşılaşmada da duble yapmıştı. Serie A'da çıktığı son iki maçta da gol atan Roma oyuncusu Pedro, lig kariyerinde üç maçlık bir seriyi en son 2011'de Barcelona formasıyla yakalamıştı.

Milan Roma maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Milan Roma maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.