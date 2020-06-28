Milan Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Hakan mı Cengiz mi?
İtalya Ligi'nde forma giyen iki Milli futbolcumuzun mücadele edeceği Milan Roma maçı, ligin gidişatında büyük bir öneme sahip olacak. Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder'in mücadele edeceği karşılaşmada, iki takımda da birbirinden önemli isimler sahada olacak. Peki, Milan Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler
Serie A'nın iki büyük kulübü Milan ve Roma, ligin 28'inci hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de sahaya çıkması beklenirken, Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in ise maç kadrosunda olacağı düşünülüyor. Peki, Milan Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
MİLAN ROMA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Seria A'nın 28'inci hafta mücadelesinde Milan, Roma'yı konuk edecek. 28 Haziran Pazar günü saat 18.15'te oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.
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