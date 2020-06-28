Milan Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Hakan mı Cengiz mi?

Serie A'nın iki büyük kulübü Milan ve Roma, ligin 28'inci hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de sahaya çıkması beklenirken, Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in ise maç kadrosunda olacağı düşünülüyor. Peki, Milan Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

MİLAN ROMA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Seria A'nın 28'inci hafta mücadelesinde Milan, Roma'yı konuk edecek. 28 Haziran Pazar günü saat 18.15'te oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.