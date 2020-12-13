Milan – Parma maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan Milan – Parma maçıyla devam ediyor. 11. hafta maçında Milan ile Parma karşı karşıya gelecek.



MILAN - PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Milan - Parma maçı 13 Aralık Pazar günü saat 22:45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

Hakan Çalhanoğlu için çılgın takas planı!



İtalya Seria A takımlarından Milan'da top koşturan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na iki dev talip oldu.

Serie A devleri Juventus ve Inter, Hakan Çalhanoğlu için takas formülünü devreye sokmak istiyor.

TAKAS FORMÜLÜ



Sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Çalhanoğlu, Milan'la yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamadı. Yıllık 2.5 milyon euro kazanan orta saha oyuncusunun, 5 milyon euronun üzerinde bir yıllık ücret talep ettiği belirtiliyor.

Tuttosport'un haberine göre; Juventus, Hakan Çalhanoğlu için forvet oyuncusu Bernardeschi'yi takasta kullanmak istiyor. Öte yandan Milano ekibi Inter'in de Çalhanoğlu'nu gündemine aldığı belirtildi.

Milli oyuncumuz bu sezon Milan formasıyla çıktığı 11 resmi maçta 4 gol ve 4 asist kaydetti.

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