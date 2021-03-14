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Spor Arena
Haber Giriş: 14.03.2021 - 19:31 | Son Güncelleme:

Milan Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Milan Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya'da Serie A'nın 27. haftasında, temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan sahasında Napoli'yi ağırlayacak. Bu kritik müsabaka öncesi maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Milan Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Serie A'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligde 27. hafta maçında Milan ile Napoli karşı karşıya gelecek. Müsabakalarla ilgili ayrıntılar tüm futbolseverler tarafından sorgulanıyor. İşte, Milan Napoli maçı hakkında bilgiler...

Milan ile Napoli bu akşam karşı karşıya gelecek. TSİ Saat 22:45'te başlayacak müsabaka beIN Sports 4'te canlı olarak ekranlara gelecek.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN DURUMU

Sakatlığı nedeniyle Milan'ın oynadığı son 3 maçı kaçıran Hakan Çalhanoğlu'ndan sevindiren haber geldi.

Milli futbolcu, sakatlığını atlatırken Milan'ın yaptığı antrenmanda takım arkadaşlarıyla birlikte yer aldı.

Milan'ın Napoli ile karşılaşacağı maçta Hakan Çalhanoğlu'nun 11'de başlaması, en kötü ihtimalle ise yedek kulübesinden sonra oyuna girmesi bekleniyor.

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