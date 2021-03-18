Milan Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Milan Manchester United maçı ile iki takım UEFA Avrupa Ligi rövanş mücadelesinde karşılacaklar.. İlk karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Milan Manchester United maçı bu akşam saat kaçta ve hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak? İşte detaylar
İki takım karşılaştığı son 5 karşılaşmanın 3'ünde beraberlik sonucu çıktı. Bu karşılaşmadan ikisini ise Manchester United kazanmayı başardı.
İtalya Serie A'da 56 puanla ligin ikinci sırasında yer alan Milan bu karşılaşmalarda 50 gol atıp kalesinde 31 gol gördü
Manchester United, İngiltere Ligi'nde 57 puanla ikinci sırada yer alıyor. Oynadığı 29 karşılaşmada 56 gol atan M.United, kalesinde 32 gol gördü.
MİLAN MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Milan Manchester United maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.