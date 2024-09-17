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Milan - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi’nde dev maç!

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#Milan - Liverpool#Milan - Liverpool Hangi Kanalda#Şampiyonlar Ligi
Milan - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi Şampiyonlar Ligi’nde dev maç
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 13:28

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynanıyor. Milan - Liverpool maçı da sporseverlerin heyecanla takip ettiği karşılaşmalar arasında yer alıyor. İtalyan devi Milan, San Siro'da İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen futbol severler de maçın kanal ve saat bilgisini sorguluyor. Peki, Milan - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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Şampiyonlar Ligi’Milan – Liverpool maçı bu akşam ekranlara gelecek. İlk kez bu yıl uygulanacak yeni format sebebiyle karşılaşmalar lig usulü ile oynanacak. Şampiyonlar Ligi ilk hafta karşılaşmaları arasında öne çıkan Milan – Liverpool maçı yıllar önce oynanan final karşılaşmasını akıllara getiriyor. San Siro’da oynanan karşılaşmayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Peki, Milan - Liverpool maçı şifresiz mi yayınlanacak?

MİLAN - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Şampiyonlar Ligi ilk hafta karşılaşmalarından Milan-Liverpool maçı 17 Eylül Salı akşamı yani bu akşam saat 22:00'de başlayacak. San Siro'da oynanacak olan mücadele tabii Spor 1 ekranından yayınlanacak. Karşılaşmayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.

MUHTEMEL 11’LER

Milan

Maignan, Emerson, Gabbia, Pavlovic, Hernandez, Fofana, Reijnders, Pulusic, Loftus- Cheek, Leao, Abraham

Liverpool

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Alisson, Alexander Arnold, Konate, V. van Dijk, Robertson, Gravenberch, Endo, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Nunez

 

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