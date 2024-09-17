Milan - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi’nde dev maç!

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Şampiyonlar Ligi’Milan – Liverpool maçı bu akşam ekranlara gelecek. İlk kez bu yıl uygulanacak yeni format sebebiyle karşılaşmalar lig usulü ile oynanacak. Şampiyonlar Ligi ilk hafta karşılaşmaları arasında öne çıkan Milan – Liverpool maçı yıllar önce oynanan final karşılaşmasını akıllara getiriyor. San Siro’da oynanan karşılaşmayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Peki, Milan - Liverpool maçı şifresiz mi yayınlanacak?

MİLAN - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Şampiyonlar Ligi ilk hafta karşılaşmalarından Milan-Liverpool maçı 17 Eylül Salı akşamı yani bu akşam saat 22:00'de başlayacak. San Siro'da oynanacak olan mücadele tabii Spor 1 ekranından yayınlanacak. Karşılaşmayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.

MUHTEMEL 11’LER

Milan

Maignan, Emerson, Gabbia, Pavlovic, Hernandez, Fofana, Reijnders, Pulusic, Loftus- Cheek, Leao, Abraham

Liverpool

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Alisson, Alexander Arnold, Konate, V. van Dijk, Robertson, Gravenberch, Endo, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Nunez