Milan Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? İtalya'da dev maç!
İtalya Ligi'nin ezeli rakipleri Milan ve Juventus bu akşam karşı karşıya gelecek.. Milan, Kasım 2015'ten bu yana Serie A'da ilk kez Juventus ile karşılaşacağı bir maç haftasına puan durumunda rakibinin üstünde giriyor. Spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyordu.. İşte canlı yayın bilgileri ve karşılaşma öncesi istatistikler
Milan ile Juventus arasında oynanan son 17 Serie A maçının sadece biri berabere bitti ve 13 karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip kazandı. Evinde oynadığı son 17 Serie A maçında da rakip fileleri havalandıran Milan, 2010'dan bu yana en uzun serisini yaşıyor. Serie A'da çıktığı son deplasman maçında Parma'yı 4-0 yenen Juventus, Eylül 2019'dan bu yana üst üste iki dış saha karşılaşmasında kalesini gole kapatamıyor.
Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, bu sezon Avrupa'nın beş büyük liginde gollerinin en büyük bölümünü deplasmanda kaydeden isim konumunda.
MİLAN JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Milan Juventus maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.
250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle