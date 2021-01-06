Milan Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? İtalya'da dev maç!

Milan ile Juventus arasında oynanan son 17 Serie A maçının sadece biri berabere bitti ve 13 karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip kazandı. Evinde oynadığı son 17 Serie A maçında da rakip fileleri havalandıran Milan, 2010'dan bu yana en uzun serisini yaşıyor. Serie A'da çıktığı son deplasman maçında Parma'yı 4-0 yenen Juventus, Eylül 2019'dan bu yana üst üste iki dış saha karşılaşmasında kalesini gole kapatamıyor.

Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, bu sezon Avrupa'nın beş büyük liginde gollerinin en büyük bölümünü deplasmanda kaydeden isim konumunda.

MİLAN JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milan Juventus maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

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