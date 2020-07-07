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GeriFutbol Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
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Futbol
Haber Giriş: 07.07.2020 - 10:23,Son Güncelleme:

Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
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Serie A'da 2013 yılından bu yana aynı rakibe en fazla mağlup olan takım, bu süreçte Juventus'a 13 kez kaybeden Milan. Şimdi gözler bu akşam oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Peki Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Milan, Juventus'u konuk ettiği son altı karşılaşmanın dördünde fileleri havalandıramadı. Son yedi Serie A maçında en az ikişer gol atan Juventus, daha uzun bir seriyi en son Ekim 2018'de yakalamıştı. Serie A'da 2020 takvim yılında Milan'dan (13) daha az gol yiyen tek takım Juventus.

Milan'ı çalıştıran Stefano Pioli, teknik direktörlük kariyerinde Juventus'a rakip olduğu 14 maçta galibiyet alamadı.

Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Milan Juventus maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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