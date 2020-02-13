Milan Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Futbol tarihinde çok önemli mücadelelere tanık eden Milan ve Juventus bu kez İtalya Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Son haftalarda düzensiz bir grafik sergileyen her iki takımın sürpriz yapabileceği mücadele, Türkiye'den de canlı olarak izlenebilecek. Peki, Milan Juventus maçı ne zaman saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

MİLAN JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İtalya Kupa Yarı Finalinde Milan ve Juventus karşı karşıya gelecek. 13 Şubat Perşembe günü saat 22.45'te oynanacak olan karşılaşma TRT Spor kanalından canlı izlenebilecek.

Futbolda, İtalya Kupası yarı final ilk maçında Napoli, deplasmanda Inter’i 1-0 yenerek, rövanş maçı için avantajlı bir skor elde etti.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanan yarı finalin ilk maçında, ligde şampiyonluğa oynayan Inter ile iyi bir sezon geçirmeyen Napoli karşı karşıya geldi.



İki takımın da karşılıklı pozisyonlar bulduğu ilk yarı golsüz tamamlandı.



İkinci yarının 57. dakikasında konuk Napoli, Fabian Ruiz ile 1-0 öne geçti.



Maçın kalan dakikalarında Inter, bulduğu fırsatları değerlendiremeyince Napoli, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Napoli, 5 Mart’ta rövanşta ağırlayacağı Inter karşısında avantajlı bir skor elde etmiş oldu.



İtalya Kupası yarı finalinin diğer ayağında ise bu akşam Milan, Juventus'u konuk edecek.

RONALDO, SON 10 HAFTADA HER MAÇ GOL ATTI



Serie A’da son 8 sezondur lig şampiyonluğunu kimselere bırakmayan Juventus, üst üste 9. şampiyonluğunu kovalarken, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, takımı yense de yenilse de gollerini atmayı sürdürüyor.



Çizmede 2. sezonunu geçiren Ronaldo, son 10 hafta boyunca her maç fileleri sarsmayı başararak, sadece bu periyotta toplam 15 gole imzasını attı.



Takımının ligde oynadığı 23 maçtan 20'sinde forma giyen Ronaldo, 7’si penaltıdan olmak üzere attığı 20 golle kendisinden beklenilen katkıyı vermekte. 35 yaşındaki oyuncu, 20 golle maç başına 1 gol ortalamasını yakalarken, 44 gol atan takımında, gollerin yarıya yakını kendisinin imzasını taşımakta.