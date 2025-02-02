Milan, Inter’i ağırlıyor… Derby della Madonnina’nın heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli’de yaşanıyor!

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Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Inter, dev derbide ezeli rakibi Milan karşısında galibiyet arayacak. Bugün saat 20:00’de San Siro’da oynanacak mücadeleyi Daniele Chiffi yönetecek.

KRİTİK MILANO DERBİSİ!

Serie A’da 23. hafta şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbiye sahne oluyor. Şampiyonluk yolunda Napoli ile kıyasıya bir mücadele veren Inter, Milano derbisinde hata yapmak istemiyor. Çarşamba günü oynanan maçta Monaco’yu 3-0 geçen Inter, Şampiyonlar Ligi’nde de ilk 8’e kalarak iyi gidişatını sürdürdü. Serie A’da da gözünü şampiyonluğa diken Inter, ligde uzun süredir yenilmiyor. Bu sezon ligdeki tek mağlubiyetini 22 Eylül’de Milan’a karşı alan Inter, daha sonra oynadığı 16 maçta 13 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Inter’in bu sezonki güçlü gidişatına kıyasla biraz geri planda kalan Milan ise derbi zaferiyle üst sıralara yaklaşmak istiyor. Serie A’da 21 maçta topladığı 34 puanla 7. sırada bulunan Milan, bunun yanında Şampiyonlar Ligi’nde de 13.sırada yer alarak ilk 24’e girip play off turu oynamaya hak kazandı. Inter’e karşı oynadığı son 2 maçı da kazanan Milan, rakibine karşı bir büyük zafer daha elde etmek istiyor.

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AZ YİYOR, ÇOK ATIYOR!

Bu sezon Serie A’da ve Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 29 maçta kalesinde yalnızca 19 gole izin veren Inter, güçlü defansıyla ön plana çıkıyor. Ayrıca 29 maçın 17’sinde de kalesini gole kapatmayı başardı. Serie A’da Napoli’den sonra en az gol yiyen takım olan Inter, ligde çıktığı son 7 deplasman maçında kalesinde gol görmedi ve Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 8 maçta yalnızca 1 gol yiyerek lig aşamasını en az gol yiyen takım olarak tamamlamayı başardı. Böylesine güçlü defansif bir performansın yanında hücumda da oldukça iyi bir grafik çizen Inter, Serie A’da 55 golle ligin açık ara en golcü takımı olarak yoluna devam ediyor, Şampiyonlar Ligi’nde de 11 gol kaydeden mavi siyahlılar, bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 29 maçta 66 gole ulaşmış oldu.

EZELİ REKABETTE ÜSTÜN TARAF INTER

İki ezeli rakip Milano derbisinde 226.kez karşı karşıya gelecek. Bu tarihi rekabette geride kalan 225 maçta Inter’ın 85, Milan’ın 73 galibiyeti bulunurken, 67 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında oynanan müsabakalarda alınan en farklı galibiyet ise Milan’a ait. Kırmızı siyahlı ekip, 2001 yılında aldığı 6-0’lık sonuçla bu tarihi rekabetteki en farklı galibiyete sahip olan taraf konumunda yer alıyor. İki takım son zamanlarda Şampiyonlar Ligi, Serie A, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası olmak üzere birçok farklı turnuvada karşı karşıya geldi. İki takım arasında oynanan son 10 karşılaşmada Inter’in 6 galibiyeti bulunurken, Milan ise bu süreçte rakibine karşı 4 galibiyet elde etti. İki takım arasında oynanan son maçta da rakibini geriden gelip 3-2 mağlup eden Milan, İtalya Süper Kupası’nın sahibi olmuştu. Ayrıca ligin ilk devresinde oynanan maçta da kazanan taraf 2-1’lik skorla yine Milan olmuştu.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Inter deplasmanda oynadığı son 7 maçta kalesinde gol görmedi. İki takım arasında oynanan son 10 maçın 6’sını Inter, 4’ünü Milan kazandı. İki takım arasında oynanan son 5 maçın 4’ü 2.5 Üst ve KG Var olarak sonuçlandı.

TAKIMLARDAKİ SON DURUM

Milan devre arası transfer döneminde kadrosuna Manchester City’den Kyle Walker’ı katarak büyük ses getirdi. Inter ise kadrosuna herhangi bir takviye yapmadı. İki takımda da dev derbi öncesi eksiklikler bulunuyor. Milan’da cezalı Youssof Fofana’nın yanı sıra sakatlıklarını bulunan Ruben Loftus- Cheek,Malick Thiaw,Florenzi,Emerson Royal ve Gabbia’nın bu karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. İnter’de ise yedek kalecilerden Di Gennaro’nun sakatlığı bulunurken, Francesco Acerbi ve milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu’nun durumu ise belirsizliğini koruyor.

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MUHTEMEL 11’LER

MILAN: Maignan;Tomori, Gabbia, Pavlovic, Hernandez;Bennacer, Rejinders, Musah, Pulusic, Leao;Abraham

INTER: Sommer;Pavard, De Vrij, Bastoni;Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco;Martinez, Thuram

MİSLİ YAZARI ALPER ÖCAL’IN YORUMU

Milan, sezonun başında güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen, son haftalarda dalgalı bir performans sergileyerek Serie A'da zirvenin 16 puan gerisinde kaldı. Savunmada sıkıntılar yaşanıyor; Emerson Royal sakatken, Davide Calabria da teknik direktör Sergio Conceicao arasındaki gerginlik nedeniyle ayrıldı. Hücumda da artık Morata yok. Inter ise son haftalarda formunu bulmuş durumda ve şampiyonluk yarışında Napoli’nin ensesinde. Lautaro Martinez, son maçta etkileyici bir performans sergileyerek hat-trick yapmayı başardı. Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı ve Joaquin Correa'nın durumu belirsiz olsa da Simone Inzaghi'nin kadrosu daha iyi. Bu mücadelede Inter’in hücum gücü ve Milan’ın iç saha avantajı göz önüne alındığında iki takımdan da gol bekliyorum.

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DEV MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte Inter’in galibiyetine 1.64 yerine 1.78, beraberliğe ise 3.26 yerine 3.44 oran veriliyor. Milan galibiyetinin oranı ise 3.68 yerine 3.82 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.