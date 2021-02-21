MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriMilan Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? İşte detaylar
GeriSpor Milan Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? İşte detaylar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 21.02.2021 - 15:51 | Son Güncelleme:

Milan Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? İşte detaylar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milan Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? İşte detaylar
Abone Olgoogle-news

Milan Inter maçı bugün oynanacak. İtalya Serie A'da Milano derbisi heyecanını yaşayanlar Milan Inter maçının saat kaçta ve hangi kanalda izlenebileceğini araştırmaya başladılar. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu mücadeleye ilk 11'de başlayacak. İşte Milan Inter maçı ile ilgili detaylar

Milan Inter maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı belli oldu. İtalya Serie A'da lider konumundaki Inter ve lig ikincisi Milan karşı karşıya geliyor. Ev sahibi olan Milan’ın 49 puanı bulunuyor. Karşılaşma saat 17:00’de başlayacak. Milan Inter maçına milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başlayacak.

İLK 11'LER

Milan: Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Hernandez, Kjaer, Tonali, Hakan Çalhanoğlu, Saelemaekers, Kessie, Ibrahimovic, Rebic

Inter: Handanovic, de Vrij, Skriniar, Bastoni, Hakimi, Barella, Eriksen, Brozovic, Lukaku, Martinez, Perisic

MİLAN INTER MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Milan Inter maçı bugün oynanacak. Saat 17:00’de başlayacak olan karşılaşma beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

Inter ligde 50 puanla sıralamanın başında yer alıyor. Milan’ın 49 puanı bulunuyor.

Inter son lig şampiyonluğunu 2011 yılında, Milan ise 2010 yılında yaşamıştı.

Milan Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman İşte detaylar

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi