Milan Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? İşte detaylar

Milan Inter maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı belli oldu. İtalya Serie A'da lider konumundaki Inter ve lig ikincisi Milan karşı karşıya geliyor. Ev sahibi olan Milan’ın 49 puanı bulunuyor. Karşılaşma saat 17:00’de başlayacak. Milan Inter maçına milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başlayacak.

İLK 11'LER

Milan: Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Hernandez, Kjaer, Tonali, Hakan Çalhanoğlu, Saelemaekers, Kessie, Ibrahimovic, Rebic

Inter: Handanovic, de Vrij, Skriniar, Bastoni, Hakimi, Barella, Eriksen, Brozovic, Lukaku, Martinez, Perisic

MİLAN INTER MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Milan Inter maçı bugün oynanacak. Saat 17:00’de başlayacak olan karşılaşma beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

Inter ligde 50 puanla sıralamanın başında yer alıyor. Milan’ın 49 puanı bulunuyor.

Inter son lig şampiyonluğunu 2011 yılında, Milan ise 2010 yılında yaşamıştı.

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