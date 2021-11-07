Milan İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Derbide gözler Çalhanoğlu'nda

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Milan İnter maçı, İtalya Ligi'nde üst sıralara oynayan her iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Önceden Milan'da oynayan ve yeni sezonda İnter forması ile sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu için de büyük öneme sahip olan karşılaşma, kıyasıya mücadeleye tanık edecek. Peki, Milan İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

MİLAN İNTER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Serie A'da 12'nci Hafta mücadelesine çıkacak olan Milan, İnter'i konuk edecek. 7 Kasım Pazar günü saat 22.45'te oynanacak karşılaşma, S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı izlenebilecek.