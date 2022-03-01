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Milan İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Milan#İnter
Milan İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Milan İnter maçı ile İtalya Kupasında finalist takım kapıları aralayacak. İnter ile tarihinde 191'inci kez karşı karşıya gelecek olan Milan, bu mücadeleden galip ayrılmak ve rövanşa avantajlı girebilmek için tüm şartları zorlayacak. Peki, Milan İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Milan İnter maçı ile İtalya Kupasında mücadele devam edecek. Stefano Pioli ve Simone Inzaghi'nin tüm kozlarını sahaya yansıtacağı mücadele, ekran başından canlı olarak takip edilebilecek. Peki, Milan İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

MİLAN İNTER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Milan İnter maçı, 1 Mart Salı günü TSİ 23.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

NAPOLİ AVERAJ İLE LİDER

İtalya Seri A'da haftaya lider başlayan Milan, konuk ettiği Udinese ile 1-1 berabere kaldı. Takipçisi Napoli, deplasmanda Lazio'yu 2-1 yenerek averajla liderliğe yükseldi. Napoli'nin gollerini 62. dakikada Lorenzo Insigne ve 90+4'te Fabian Ruiz kaydetti. Geçen sezonun şampiyonu Inter, deplasmanda Genoa ile golsüz berabere kalarak Milan'ın puan kaybını değerlendiremezken, Juventus ise Empoli'yi 3-2 yendi ve şampiyonluk yarışında kalmaya devam etti.

Seri A'nın 27. haftasında 57 puanlı iki takımdan Napoli 30 averaj ile lider, 24 averajlı Milan ise 2. sırada yer alırken, bu iki takımı 55 puanla Inter ve 50 puanla Juventus izledi. 3. sıradaki Inter'in bir maçı eksik bulunuyor.

 

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#Milan#İnter

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