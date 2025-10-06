×
Spor Haberleri Futbol Haberleri

Milan ile Juventus yenişemedi, Serie A'da liderlik el değiştirdi!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2025 00:58

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Milan ile Juventus, dev maçta 0-0 berabere kaldı.

 İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında Milan, deplasmanda Juventus'la 0-0 berabere kalarak liderliği Napoli'ye kaptırdı.

Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Günün diğer maçında Napoli, Diego Armando Maradona Stadı'nda ağırladığı Genoa'yı 57. dakikada Frank Anguissa ve 75. dakikada Rasmus Hojlund'un golleriyle 2-1 mağlup etti.

Konuk ekibin tek golü ise 33. dakikada Jeff Ekhator'dan geldi.

Napoli, 15 puanla liderlik koltuğuna otururken Milan, 13 puanla 3. sıraya geriledi.

Juventus, 12 puanla 5'inci, Genoa ise 2 puanla 19. sırada yer alıyor.

