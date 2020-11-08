Milan Hellas Verona maçı ile İtalya Ligi'nde mücadele kaldığı yerden devam ediyor. 6 maçta 16 puan toplayan Milan, Hellas Verona karşısında 3 puan alması halinde ligdeki liderlik mücadelesine tam gaz devam edecek. Peki, Milan Hellas Verona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

MİLAN HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İtalya Seri A'da 7'nci Hafta mücadelesinde Milan, Hellas Verona'yı konuk edecek. 8 Kasım Pazar günü saat 22.45'te oynanacak mücadele, Bein Sports HD 4 kanalından canlı izlenebilecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftanın en iyi oyuncusu, Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı oldu.



UEFA'nın internet sitesinde yapılan haftanın oyuncusu oylamasında Yusuf Yazıcı ile birlikte PAOK'tan Andrija Zivkovic, Bayer Leverkusen'den Leon Bailey ve Sparta Prag'dan Lukas Julis yer aldı.



Lille'in deplasmanda İtalyan ekibi Milan'ı 3-0 yendiği maçta "hat-trick" yapan Yusuf Yazıcı, oylamada rakiplerini geride bırakarak haftanın oyuncusu seçildi.



UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Sparta Prag karşısında 3 gol atarak en iyi oyuncu seçilen Yusuf, ikinci kez aynı başarıyı tekrarladı.