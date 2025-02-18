Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı || Milan-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Milan-Feyenoord maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçlarıyla ekiplerin mücadelesi devam ediyor. Milan sahasında rakibine 2 skorla geçerse son 16 turu biletini alacak. Hollanda temsilcisi ise kendi sahasında yakaladığı avantajı devam ettirmek istiyor. İşte Milan-Feyenoord maçı canlı yayın bilgisi...

MILAN-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Devler Ligi'nde heyecan sürüyor. Milan ve Feyenoord maçı bu akşam (18 Şubat Salı) saat 20.45'te başlayacak.



Heyecanlı karşılaşma TRT Spor ekranları üzerinden naklen ve şifresiz yayınlanacak.