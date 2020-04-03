Milan, corona virüsü mücadele için 500 bin avro bağış topladı

Kulüpten yapılan açıklamada, kampanyada ilk etapta belirlenen rakama ulaşıldığı ve daha fazla bağış toplamak için çalışılacağı belirtildi.

Tüm bağışçılara teşekkür edilen açıklamada, "Koronavirüsü yenmek için ön cephede mücadele verenlere destek olmaya devam edeceğiz. Toplanan 500 bin avro ile sağlık ekipmanları satın alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Koronavirüsün en fazla etkilediği ülkelerden olan İtalya'da birçok futbol kulübü yardım kampanyası başlatmıştı.





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