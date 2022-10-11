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Milan Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri

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#Şampiyonlar Ligi#Milan#Chelsea
Milan Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda Canlı yayın bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 10:51

Milan Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı ile bu akşam iki ekip karşı karşıya gelecek. Chelsea ile Avrupa kupalarında oynadığı ilk maçı Şubat 1966'da kazanan Milan, daha sonraki beş randevudan galibiyet çıkaramadı. Geçen hafta İngiliz ekibine kaybeden İtalya temsilcisi, turnuvada rakibine ilk kez üst üste iki kez mağlup olma tehlikesiyle karşı karşıya. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Milan Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri

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Geçen hafta Milan karşısında sadece dört şuta izin veren Chelsea, Opta'nın detaylı analize başladığı 2003/04'ten bu yana Şampiyonlar Ligi'nde sadece Malmö ve Galatasaray'ı daha düşük sayılarda tutu.

İngiliz takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde ağırladığı son beş maçın dördünü kaybeden Milan, bu dönemdeki tek galibiyetini Şubat 2012'de Arsenal'i yenerek aldı. İtalyan ekibi, Chelsea'yi turnuvada ağırladığı tek karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde İtalya deplasmanlarındaki son galibiyetini Kasım 2003'te Lazio'yu 4-0 yenerek alan Chelsea, daha sonraki yedi karşılaşmanın hiçbirini kazanamadı ve son beş ziyaretinden mağlup döndü.

İç sahadaki son Şampiyonlar Ligi maçında Dinamo Zagreb'i yenerek altı maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Milan, 2011/12'den bu yana ilk kez aynı sezonda evinde üst üste iki galibiyet almayı hedefliyor. Avrupa kupalarında bu sezon deplasmanda oynadığı ilk maçı kaybeden Chelsea, kulüp tarihinde ilk kez bir sezondaki ilk iki ziyaretinden mağlup dönme tehlikesiyle karşı karşıya. Şampiyonlar Ligi'nde Milan formasıyla çıktığı yedi maçta dört gole katkıda bulunan Rafael Leao, bu sezon turnuvada takımının en fazla gol pası veren, rakip ceza sahasında topla buluşan ve çalım atan ismi.

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Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk 11 çıktığı son 30 maçta 23 gole doğrudan katkıda bulunan Raheem Sterling, bu sezon Chelsea formasıyla görev yaptığı iki karşılaşmada da gol attı ya da asist yaptı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla hücum sekansı başlatan isim Milan stoperi Fikayo Tomori.

Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 100'üncü maça çıkmaya hazırlanan Chelsea stoperi Thiago Silva, turnuva tarihinde bu sayıya ulaşan beşinci Brezilyalı oyuncu olacak.

MİLAN CHELSEA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Milan Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

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#Şampiyonlar Ligi#Milan#Chelsea

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