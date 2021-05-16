Milan - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Milan - Cagliari maçı kanal ve saat bilgisi

Milan - Cagliari maçı için geri sayım devam eidyor. İtalya Serie A'da heyecan Milan - Cagliari maçıyla devam edecek. 37. hafta maçında Milan ile Cagliari kozlarını paylaşacak. Milan - Cagliari maçı 16 Mayıs Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

Hakan Çalhanoğlu transferinde son durum

Milan ile sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Hakan Çalhanoğlu'nun Milan ile sözleşmesi sona erecek olması sebebiyle pusuda bekleyen kulüplerden biri olan Juventus, ilk resmi adımını attı. İtalya basınından Calciomercato'da yer alan habere göre; Juventus, milli oyuncuya yıllık 5 milyon euroluk maaş önerdi. Aylardır süren görüşmelerde Milan 4 milyon euro konusunda ısrarlı tutumunu sürdürmüş ve yeni kontrat konusunda sonuç alınamamıştı.