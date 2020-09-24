İtalya Serie A devi Milan'da Leo Duarte'nin ardından Zlatan Ibrahimovic'in de koronavirüs testi pozitif çıktı. İsveçli futbolcu bu akşam Bodo Glimt karşısında forma giyemeyecek.

Spor Arena Dış Haberler | UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş'ın muhtemel rakibi Milan'da koronavirüs şoku yaşanıyor.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'dan yapılan yazılı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu öncesi takıma yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri neticesinde, Zlatan İbrahimovic’in pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 38 yaşındaki İsveçli golcünün hemen evinde karantina altına alındığı ve ilgili sağlık makamlarına bilgi verildiği kaydedildi.

Kulüp açıklamasında, takıma yapılan diğer test sonuçlarının negatif olduğu bildirildi.

Evde karantinaya alınan yıldız oyuncu, Milan'ın bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Bodo Glimt ile oynayacağı maç da olmak üzere bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak.

Milan dün de Brezilyalı futbolcusu Leo Duarte'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Milan Bodo Glimt maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Milan Bodo Glimt maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak. Karşılaşma misli.com'dan canlı olarak yayınlanacak.

Başkent ekibinde Leo Duarte'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tüm futbolculara test yapıldı ve Zlatan Ibrahimovic'in de koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Yaklaşık 2 hafta karantinaya girecek İsveçli futbolcu, bu akşam UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynanacak Bodo/Glimt maçında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ İLE EŞLEŞİLİRSE ZLATAN YOK

Milan'da yaklaşık iki hafta süreyle karantinaya girecek olan Zlatan Ibrahimovic, İtalyan temsilcisinin tur atlaması durumunda 1 Ekim'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi Play-Off mücadelesinde forma giyemeyecek.

Bu turda Milan - Beşiktaş eşleşmesi halinde yıldız oyuncu, temsilcimize karşı sahada olamayacak.

HÜKMEN MAĞLUP SAYILABİLİR

UEFA'nın daha önce yayınladığı koronavirüs protokollerine göre; AC Milan'da en az 13 futbolcunun PCR testinin negatif çıkması gerekiyor.

İtalyan temsilcisi, 13 oyuncudan oluşan esame listesini UEFA'ya gönderememesi durumunda Bodo/Glimt karşısında hükmen mağlup sayılacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİBİ

Milan - Bodo Glimt mücadelesi bu akşam saat 21.30'da Giuseppe Meazza'da oynanacak. Mücadelenin galibi, Beşiktaş - Rio Ave eşleşmesinin galibi ile play-off turunda grup aşamasına kalmak için kozlarını paylaşacak.