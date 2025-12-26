Milan Baros yıllar sonra açıkladı: 'Beni Galatasaray'a getirdi'

Haberin Devamı

Galatasaray'ın eski golcülerinden Milan Baros, sarı kırmızılı kulübün Youtube kanalına röportaj verdi.

İşte Milan Baros'un sözleri;

Kewell ile Liverpool'da birlikte oynadığımız için konuşuyorduk. Ve o benden bir veya iki ay önce sözleşme imzalamıştı. Onu aradım ve nasıl gittiğini sordum. O da bana her şeyi tavsiye etti. 'Milan buraya gel, çok keyif alacaksın' dedi. Ben de öyle yaptım. Sözleşmeyi imzaladım.

GOL KRALI OLDUĞU SEZON

Dürüst olmak gerekirse o sezon iyi oynamadık. Aslında ligin ortalarında yer alıyorduk. Ama o dönemde gol attığım için şanslıydım. Muhtemelen Galatasaray'daki kariyerimin başından beri kendimi çok iyi hissettiğim içindi. Bu konuda şanslıyım. Formumun iyi olması, sağlıklı olmam ve gol atabilmem sayesinde oldu. O sezon 20 gol attım ve daha fazla gol atabilirdim. O sezon gol kralı olmak güzeldi. Yeni bir kulübe geldiğinizde bu her zaman önemlidir. Böylece taraftarların kalbini kazanırsınız. Onlar da sizin adınızı haykırmaya ve şarkı söylemeye başlarlar. Bu yüzden yeni bir kulüpte iyi bir başlangıç yapmak her zaman önemlidir. Ben de öyle yaptım. Ligde iyi oynamayı başaramadık ama benim için kişisel olarak oldukça iyi bir sezondu.

Haberin Devamı

GALATASARAY ÇOK GÜÇLÜ

Türkiye'de her zaman forvetleri, büyük isimleri görmek isterler. Bu normal bir şey. Bence Galatasaray'ın şu anda çok iyi forvetleri var. Bütün takım çok iyi. Son birkaç yılda şampiyonluğu kazandı. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynuyorlar, yani takım şu anda çok güçlü. Evet, karşılaştırma yapabilirsiniz ama o zamanlar farklı isimlerimiz vardı, şimdi de farklı isimler var. Bence bizim iyi bir takımımız vardı, şimdi de Galatasaray'ın iyi bir takımı var.

KADIKÖY İTİRAFI

Kadıköy'deki maçta son dakikadaki şutum direkten dönünce gerçekten çok üzüldüm çünkü Fenerbahçe deplasmanında son dakikada galibiyet golünü atmak kariyerimin en önemli anlarından biri olacaktı. Biliyorum çünkü bu gerçekten büyük bir derbi. Kariyerim boyunca Liverpool-Everton, Aston Villa-Birmingham gibi birkaç derbi oynadım ama bu derbi ayrı. Taraftarlar arasında gerçekten çok çekişmeli, atmosfer inanılmaz. Evet, bazen YouTube'da o pozisyonun videosunu görüyorum. Her zaman gol olmamasının çok üzücü olduğunu söylüyorum. Artık bunu değiştiremem. Fakat tabii ki o golü atıp maçı kazanabilseydik mükemmel olurdu.

Haberin Devamı

GALATASARAY OYNADIĞI EN YETENEKLİ OYUNCU

Söylemesi zor, çok iyi oyuncular vardı, dfans oyuncuları bile. Hakan Balta, sonra Selçuk İnan geldi. Fernando Muslera vardı. Harry Kewell vardı, onunla Liverpool'da birlikte oynamıştım. Söylemesi zor... Lincoln benim için kilit oyuncuydu. Çünkü birçok golümde bana asist yaptı. Bu yüzden tek bir isim söylemek gerçekten zor. Oynadığım dönemde gerçekten iyi arkadaşlarım ve çok iyi oyuncular vardı.

EN GÜZEL GOLÜ

Sanırım en iyisi, en fazla hatırladığım; Ali Sami Yen'deydi, yere düştüm ve top kafamın üstündeydi. Röveşata ile topu ağlara gönderdim. En unutulmaz golüm o. Eğer o derbide, Fenerbahçe maçının son dakikasında gol atmış olsaydım, o golle gurur duyardım ama gol olmadı. Bu yüzden muhtemel en unutulmaz olan gol o.

Haberin Devamı