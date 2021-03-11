Milan 6 önemli eksikle Manchester'a geldi! United'ın iddaa oranı...

Bu bir ilandır

MANCHESTER UNITED

- Bir ara Southampton'a 9 atan, "Son 32" eşleşmesinin ilk ayağında Real Sociedad'a İtalya'da 4 sallayan Manchester United, son olarak da ezeli rakibi Manchester City'nin 21 maçlık yenilmezlik serisine son vermişti.

- Sakatlıkları bulunan Marcus Rashford ve Edinson Cavani'nin oynaması beklenmiyor.

- Paul Pogba, Phil Jones, Donny van de Beek ve Juan Mata kesin olarak yok. David de Gea zaten eşinin doğumu için İspanya'da...

- Orta sahanın merkezinde "Fred & McTominay" ikilisini izleyeceğiz. Önlerinde de Bruno Fernandes olacak. Gole en yakın ismin de Anthony Martial olması bekleniyor.

MILAN

- Son 4 resmi maçını kaybetmeyen, bir önceki turda Kızılyıldız'la 2 maçta da berabere kalıp "deplasman golü kuralı" ile adını "Son 16" arasına yazdıran Milan'da çok önemli eksikler var.

- Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile birlikte orta sahadan Ismael Bennacer, sol bek Theo Hernandez, sol açık Ante Rebic, kurt forvetler Zlatan Ibrahimovic ve Mario Mandzukic sakatlıkları nedeniyle deplasman kafilesinde yer almadı.

- Bu kadar önemli eksiğe rağmen TD Stefano Pioli; "Her şeyimizi vermeye hazırız..." dedi.

- Gole en yakın Rafael Leao başlayacak, hücumlar Rade Krunic merkezinden yönlendirilecek, savunmada komuta Simon Kjaer'de olacak.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Manchester United'ın iç sahada oynadığı son 7 resmi maçın 5'i "2.5 ÜST" bitti.

- Milan'ın deplasmanda oynadığı son 6 resmi maçın 5'i "2.5 ALT" bitti.

- Manchester United son 11, Milan son 4 resmi maçını kaybetmedi.

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