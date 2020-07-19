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GeriFutbol Milan 5-1 Bologna | Hakan Çalhanoğlu yine gol attı
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Haber Giriş: 19.07.2020 - 01:02,Son Güncelleme:

Milan 5-1 Bologna | Hakan Çalhanoğlu yine gol attı

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Milan 5-1 Bologna | Hakan Çalhanoğlu yine gol attı
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Pandemi sonrası çıkışa geçen Milan, Hakan Çalhanoğlu'nın yine gol attığı maçta Bologna'yı 5-1 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 33. hafta maçında Milan, sahasında Bologna'yı konuk etti. Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol, 1 asistle oynadığı maçı Milan 5-1 kazandı.

Koronavirüs sonrası çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alan ve hiç yenilmeyen Milan, bu sonuçla birlikte 56 puana yükselirken Avrupa Ligi'ne katılma yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 61 dakika sahada kaldı.

Milan 5-1 Bologna | Hakan Çalhanoğlu yine gol attı

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