Milan 5-1 Bologna | Hakan Çalhanoğlu yine gol attı

İtalya Serie A'nın 33. hafta maçında Milan, sahasında Bologna'yı konuk etti. Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol, 1 asistle oynadığı maçı Milan 5-1 kazandı.

Koronavirüs sonrası çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alan ve hiç yenilmeyen Milan, bu sonuçla birlikte 56 puana yükselirken Avrupa Ligi'ne katılma yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 61 dakika sahada kaldı.

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