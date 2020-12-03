Milan 4-2 Celtic (Hakan Çalhanoğlu'nun golü)

Milan ile Celtic, San Siro'da karşılaştı. Celtic 7. dakikada Tomas Rogic ve 14. dakikada Odsonne Edouard'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Milan'da 24. dakikada sahneye çıkan Hakan Çalhanoğlu, frikikten attığı golle geri dönüş fitilini ateşledi. 26. dakikada Samu Castillejo'nun golüyle skor 2-2'ye geldi. 50. dakkiada Jens Hauge'nin attığı golle Milan 3-2 üstünlüğü yakaladı. 82. dakikada Brahim Diaz skoru 4-2'ye getirdi ve maçın skorununu ilan etti.

Bu sonuçla Milan puanını 10'a çıkardı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Celtic ise 1 puanda kaldı.

Hakan Çalhanoğlu, 2013/14 sezonundan bu yana Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen oyuncular arasında resmi maçlarda frikikten en çok gol atan ikinci isim konumunda.

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