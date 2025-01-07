Milan 2-0'dan döndü, Inter'den kupayı aldı! Hakan Çalhanoğlu şoku...

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İtalya Süper Kupa finalinde Milan, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Inter'i 3-2 mağlup etti ve 8 yıl aradan sonra kupayı müzesine götürdü.

Suudi Arabistan'da Al -Awwal Park'ta oynanan derbide Milan, Inter'i 3-2 mağlup ederek 8. kez kupaya ulaştı.

Milan'a zaferi getiren golleri 52. dakikada Théo Hernandez, 80. dakikada Pulisic ve 90+3. dakikada Tammy Abraham kaydetti. Inter'in gollerini ise 45+1. dakikada Lautaro Martínez ve 47. dakikada Mehdi Taremi attı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 35. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

Bu galibiyetle 8. kez Süper Kupa'yı müzesine götüren Milan, 8 milyon Euro'luk gelirin de sahibi oldu. Kupayı ezeli rakibi Milan'a kaptıran Inter ise 5 milyon Euro'luk ikincilik ödülünü aldı.