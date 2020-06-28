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Haber Giriş: 28.06.2020 - 17:01,Son Güncelleme:

Milan 2-0 Roma | Maç özeti ve goller

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Milan 2-0 Roma | Maç özeti ve goller
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İtalya Serie A 28. hafta maçında Milan, evinde konuk ettiği Roma'yı 2-0 mağlup etti. Milan'ın ikinci golünü milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu attı.

İtalya Serie A 28. hafta maçında Milan ile Roma karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Milan, Roma'yı 2-0 mağlup etti. Roma'nın gollerini 76. dakikada Ante Rebic ve 89. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu attı.

Milan'da Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi, Roma'da ise Cengiz Ünder yedek kulübesinde maçı tamamladı. Roma'da Mert Çetin maç kadrosuna alınmamıştı.

Bu maçın ardından Milan puanını 42'ye çıkardı. Roma ise 48 puanda kaldı.

Milan 2-0 Roma | Maç özeti ve goller

İLK 11'LER

Milan: Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessie, Bennacer, Castillejo, Hakan Çalhanoğlu, Bonaventura, Rebic

Roma: Mirante, Zappacosta, Smalling, Mancini, Spinazzola, Veretout, Cristante, Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko

 

 

Milan 2-0 Roma | Maç özeti ve goller

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