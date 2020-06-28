Milan 2-0 Roma | Maç özeti ve goller
İtalya Serie A 28. hafta maçında Milan, evinde konuk ettiği Roma'yı 2-0 mağlup etti. Milan'ın ikinci golünü milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu attı.
İtalya Serie A 28. hafta maçında Milan ile Roma karşı karşıya geldi.
Ev sahibi Milan, Roma'yı 2-0 mağlup etti. Roma'nın gollerini 76. dakikada Ante Rebic ve 89. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu attı.
Milan'da Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi, Roma'da ise Cengiz Ünder yedek kulübesinde maçı tamamladı. Roma'da Mert Çetin maç kadrosuna alınmamıştı.
Bu maçın ardından Milan puanını 42'ye çıkardı. Roma ise 48 puanda kaldı.
İLK 11'LER
Milan: Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessie, Bennacer, Castillejo, Hakan Çalhanoğlu, Bonaventura, Rebic
Roma: Mirante, Zappacosta, Smalling, Mancini, Spinazzola, Veretout, Cristante, Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko
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