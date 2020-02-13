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Haber Giriş: 13.02.2020 - 14:15,Son Güncelleme:/

Milan 1-1 Juventus

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Milan 1-1 Juventus

İtalya Kupa Yarı Finali'nde Milan ile Juventus 1-1 berabere kaldı. Rövanş mücadeleyi 4 Mart'ta Torino'da oynanacak.

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Milan ile Juventus karşı kaşrıya geldi.

Mücadelenin 61. dakikasında Ante Rebic'in golüyle öne geçen Milan, 71. dakikada Theo Hernandez'in gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı.

Juventus, 90. dakikada Ronaldo'nun penaltıdan kaydettiği golle skoru eşitledi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Milan'da Hakan Çalhanoğlu maça 11'de başladı ve 87 dakika sahada kaldı.

Milan 1-1 Juventus

Milan 1-1 Juventus

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