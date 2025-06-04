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Mikel'den Victor Osimhen'e çağrı: 'Görmek istemiyorum, utanç verici olur'

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Osimhen#Galatasaray
Mikelden Victor Osimhene çağrı: Görmek istemiyorum, utanç verici olur
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 19:48

Ülkemizde Trabzonspor forması giyen Nijeryalı eski futbolcu John Obi Mikel, Victor Osimhen hakkında konuştu.

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Nijeryalı eski futbolcu John Obi Mikel, vatandaşı Victor Osimhen'in Suudi Arabistan'a transfer olmaması gerektiğini söyledi.

İşte Obi Mikel'in açıklamaları;

Hojlund çok çalışkan bir oyuncu ama bence Manchester United'ı ilk 4'e sokamaz. Osimhen, bu seviyede bir oyuncu. Onu Arsenal ya da Manchester United'da görmeyi çok isterim. Chelsea'de oynamasını çok isterdim. Çocukken bu kulübü tutuyordu ama olmadı.

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UTANÇ VERİCİ OLUR

Şu anda onu Suudi Arabistan'da görmek istemiyorum çünkü Avrupa'da hala sunabileceği çok şey var. Oraya gitmesini görmek utanç verici olurdu.

FEDAKARLIK YAPAR

Belki de bir sezonluk fedakarlık yapar. Ruben Amorim'in getireceği oyuncularla birlikte Osimhen, bu projeye güvenebilir. Şampiyonlar Ligi'nde görmeyi isterim ama belki Arsenal yerine United'ı tercih eder. Konuştuk, ama detayları paylaşamam. Tek bildiğim: Avrupa'nın zirvesinde yer almak istiyor.

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#Transfer#Osimhen#Galatasaray

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