Mike Tyson'un rakibi Roy Jones kimdir?

Roy Levesta Jones Jr. (d. 16 Ocak 1969) Amerikalı eski bir profesyonel boksör, boks yorumcusu, boks antrenörü, rapçi ve çifte Amerikan ve Rus vatandaşlığına sahip aktör.1989'dan 2018'e boks mücadelelerine çıktı ve orta sıklet, süper orta sıklet, hafif ağır sıklet ve ağır sıklet unvanları dahil olmak üzere dört ağırlık sınıfında birden fazla dünya şampiyonasında yer aldı ve tarihte profesyonel kariyerine hafif orta sıklette başlayan ve ağır sıklet unvanını kazanan tek boksördür. Bir amatör olarak 1988 Yaz Olimpiyatları'nda ABD'yi temsil etti ve boks tarihindeki en tartışmalı kararlardan birinin ardından hafif orta sıklette gümüş madalya kazandı.

Jones, birçok kişi tarafından tüm zamanların en iyi boksörlerinden biri olarak kabul edilir. 2003'te WBA ağır sıklet unvanını kazandığında spor tarihinde iz bıraktı ve 106 yıl içinde ağır sıklet unvanını kazanan ilk eski orta sıklet şampiyonu oldu. 1999'da WBA, WBC ve IBF unvanlarını birleştirerek tartışmasız hafif ağır siklet şampiyonu oldu. Jones, en iyi döneminde olağanüstü el hızı, atletizm, hareket ve reflekslere sahip olmasıyla biliniyordu.

Şubat 2018 itibarıyla Jones, boks tarihindeki birleşik hafif ağır sıklet unvan müsabakalarında en çok galibiyet rekorunu elinde tutuyor. Ring dergisi, 1994'te Jones'u Yılın Dövüşçüsü seçti ve Dünya Boks Onur Listesi onu 2003'te Yılın Dövüşçüsü seçti. Aynı zamanda En İyi Boksör ESPY Ödülü'nü (1996, 2000 ve 2003) üç kez kazanmıştır. Amerika Boks Yazarları Derneği onu 1990'ların On Yılın Dövüşçüsü ilan etti.