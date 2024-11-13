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Mike Tyson - Youtuber Jake Paul maçının V.I.P. bileti 2 milyon dolar

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#Mike Tyson#Jake Paul#Boks
Mike Tyson - Youtuber Jake Paul maçının V.I.P. bileti 2 milyon dolar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 07:00

Boksun efsanesi Mike Tyson ile Youtuber Jake Paul’ün 80 milyon dolarlık randevusu 16 Kasım’da. Dallas’ta 80 bin kişilik AT&T Stadı’nda ring kenarındaki biletler 10-50 bin dolardan satışa çıkarken şu ana kadar 9 milyon dolar gelir elde edildi. Boks tarihinin en pahalı bileti de bu mücadele için piyasaya sürüldü.

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Tüm dünyanın heyecanla beklediği Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki tarihi boks maçı için geri sayım başlarken 2 sporcunun kazanacağı para ödülü de belli oldu. Profesyonel kariyerine 2005’te nokta koyan Tyson ile YouTube yayıncılığından boksörlüğe geçiş yapan Paul’ü 16 Kasım Cumartesi TSİ 04.00’te karşı karşıya getirecek maçta iki isim 80 milyon dolar kazanacak. Bu paranın eşit bölüştürüleceği belirtilirken Mike Tyson’ın 20 milyon dolar alabileceği de iddia edildi.

1.8 METREDEN SEYiR ŞANSI

NFL takımlarından Dallas Cowboys’a ev sahipliği yapan 80 bin kişi kapabiteli AT&T Stadı’nda ring kenarındaki biletler 10-50 bin dolar arasında değişen rakamlarla satışa çıkarken şu ana kadar 9 milyon dolar elde edildi.

· Boks tarihinin en pahalı bileti de 2 milyon dolara bu maç için piyasaya sürüldü. Peki V.I.P. bilet ne gibi avantaj sağlıyor?

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· 2 kişi ringe 1.8 m. mesafede bir kabinden maçı izleyebilecek. 

· Maç önü boksörleri ziyaret.

· Her şey dahil açık büfe.

· Karşılaşma sonrası ringde fotoğraf çektirme.

‘DEMiR MiKE’ MI ‘PROBLEM ÇOCUK’ MU?

58 yaşındaki ‘Demir Mike’ lakaplı Tyson kariyerinde çıktığı 56 maçta 44 kez nakavt olmak üzere 50 galibiyet alırken 6 yenilgi yaşadı. Youtuber’lıktan boksörlüğe geçen ‘Problem çocuk’ lakaplı Jake Paul ise profesyonel olarak çıktığı 11 maçın 10’unu kazanırken 1 kez ringden yenilgi ile ayrıldı.

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#Mike Tyson#Jake Paul#Boks

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