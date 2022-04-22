Mike Tyson uÃ§akta bir yolcuya yumruk yaÄŸdÄ±rdÄ± OlayÄ±n detaylarÄ± belli oldu UÃ§uÅŸtan hemen Ã¶nce...

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Efsane boksÃ¶r Mike Tyson, San Francisco UluslararasÄ± HavalimanÄ±'ndan Florida'ya gitmek Ã¼zere bindiÄŸi uÃ§akta Ã§ok konuÅŸulan bir olaya dahil oldu.

Filmi baÅŸtan oynatalÄ±m...

55 yaÅŸÄ±ndaki Mike Tyson, San Francisco'dan Florida'ya gitmek Ã¼zere uÃ§aÄŸa binerek 1. sÄ±nÄ±f bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeki koltuÄŸuna oturdu. Kabine girdiÄŸi sÄ±rada etraftaki birkaÃ§ hayranÄ±nÄ±n fotoÄŸraf isteÄŸini geri Ã§evirmeyen efsane boksÃ¶r, fotoÄŸraf Ã§ektirdikten sonra koltuÄŸuna oturdu ve uÃ§aÄŸÄ±n havalanmasÄ±nÄ± beklemeye baÅŸladÄ±.

Sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan videoda Mike Tyson'Ä±n arka koltuÄŸundaki genÃ§, efsane boksÃ¶re doÄŸru sÃ¼rekli konuÅŸtuÄŸu, Tyson'Ä±n da bu durumdan rahatsÄ±z olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±nÄ±n bilgilerine gÃ¶re Mike Tyson, bu genÃ§ adamla da fotoÄŸraf Ã§ektirmiÅŸ.

Arka koltuktaki adam, Tyson'Ä± rahatsÄ±z etmeye, arkadan koltuÄŸuna doÄŸru eÄŸilipi konuÅŸmaya devam ediyor. Yine gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±nÄ±n anlattÄ±klarÄ±na gÃ¶re Tyson, kendisini rahatsÄ±z etmeye devam eden yolcuyu defalarca uyarÄ±yor ancak durmuyor.

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Sinirine daha fazla hakim olamayan Mike Tyson, arka koltuÄŸundaki yolcuya dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yumruklarÄ±nÄ± sallÄ±yor. Bu anlar da sosyal medyada yayÄ±lan videoda gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Videonun sonunda ise Tyson'Ä±n yumrukladÄ±ÄŸÄ± yolcunun yÃ¼zÃ¼ndeki yaralar dikkat Ã§ekiyor.

"SADECE Ä°MZA Ä°STÄ°YORDU..."

Videoda olayÄ± kaydeden kiÅŸinin "OÄŸlum Mike Tyson tarafÄ±ndan dÃ¶vÃ¼ldÃ¼. Evet, kafayÄ± yedi. Sadece imza istiyordu. Ne olduÄŸunu anlamadÄ±k" dediÄŸi duyuluyor.

Ä°KÄ° KÄ°ÅžÄ° GÃ–ZALTINA ALINDI

UÃ§aÄŸÄ±n kalkÄ±ÅŸÄ±ndan Ã¶nce yaÅŸanan bu olaya kabin memurlarÄ±nÄ±n bilgilendirmesi sonrasÄ± polis mÃ¼dahale etti. Polis kaynaklarÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada olayla ilgili iki kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Olaya karÄ±ÅŸan bir kiÅŸinin yÃ¼zÃ¼ndeki yaralar sebebiyle tÄ±bbi yardÄ±m aldÄ±ÄŸÄ± da belirtildi.

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"YOLCU SARHOÅž, MIKE TYSON Ä°SE ESRAR ETKÄ°SÄ°NDEYDÄ°"

OlayÄ±n sosyal medyada yayÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Mike Tyson'Ä± rahatsÄ±z eden yolcunun aÄŸÄ±r derecede sarhoÅŸ olduÄŸu gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±nca doÄŸrulandÄ±.

Mike Tyson'Ä±n ise uÃ§uÅŸtan Ã¶nce gÃ¼nÃ¼n bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde esrar tÃ¼ketiminin yoÄŸun olduÄŸu bir partide bulunduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Mike Tyson'Ä±n sosyal medyada etiketlendiÄŸi paylaÅŸÄ±mlara bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda efsane boksÃ¶rÃ¼n kalabalÄ±k bir partide elinde esrar kullanÄ±rken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

San Francisco'da fotoÄŸrafÃ§Ä±lÄ±k yapan Josh Edelson'un Ä°ngiliz Daily Mail'e verdiÄŸi bilgilere gÃ¶re Mike Tyson, havalimanÄ±na geldiÄŸinde de esrar etkisindeydi.

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Tyson'Ä± havalimanÄ±nda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±ran ve heyecanlanan Edelson, o anlarÄ± ÅŸu ÅŸekilde anlatÄ±yor: HavalimanÄ±na girerken bir anda o koca bir adam gÃ¶rdÃ¼m. YÃ¼zÃ¼ne bakÄ±nca onu tanÄ±dÄ±m ve eÅŸime dÃ¶nÃ¼p'Aman tanrÄ±m, Mike Tyson!' dedim. Daha sonra cesaretimi toplaytÄ±p yanÄ±na gittim ve fotoÄŸraf Ã§ektirmek istediÄŸimi sÃ¶yledim. KÃ¼fÃ¼rle karÄ±ÅŸÄ±k bir ÅŸekilde 'Evet' dedi. O sÄ±rada ÅŸofÃ¶rÃ¼yle vedalaÅŸtÄ±, anladÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla onu Hippie Hill festivalindan havalimanÄ±na getirmiÅŸti. AÅŸÄ±rÄ± sakin ve keyifli olmasÄ± dikkatimi Ã§ekmiÅŸti. Belli ki kafasÄ± iyiydi ve gÃ¼zel vakit geÃ§iriyordu. FotoÄŸraf Ã§ekinirken de sigarasÄ±nÄ± tÃ¼ttÃ¼rmeyi ihmal etmedi."

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SORUÅžTURMA Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° BAÅžKA AÃ‡IKLAMA YAPILMADI

Mike Tyson ile yolcu arasÄ±nda yaÅŸanan olayÄ±n ardÄ±ndan iki kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan polis, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar arasÄ±nda Mike Tyson'Ä±n olup olmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki sorularÄ± yanÄ±tsÄ±z bÄ±raktÄ±.

Mike Tyson'Ä±n ekibinden de konuyla ilgili resmi bir aÃ§Ä±klama gelmedi.

RÄ°NGDE EVANDER HOLYFIELD'IN KULAÄžINI ISIRMIÅžTI

Mike Tyson, 1997 yÄ±lÄ±nda Evander Holyfield ile Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ã¼Ã§lemenin ikinci maÃ§Ä±nda rakibinin kulaÄŸÄ±nÄ± iki kez Ä±sÄ±rmÄ±ÅŸ ve mÃ¼cadeleden diskalifiye edilmiÅŸti. KarÅŸÄ±laÅŸma sonrasÄ± Tysonâ€™a iki sene men cezasÄ± verilirken, dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§en kariyeri tam anlamÄ±yla tepe taklak olmuÅŸtu.

YOUTUBER JAKE PAUL Ä°LE RÄ°NGE Ã‡IKACAK

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55 yaÅŸÄ±ndaki eski aÄŸÄ±r sÄ±klet boks ÅŸampiyonu Mike Tyson, sosyal medya fenomeni Jake Paul ile boks maÃ§Ä±na Ã§Ä±kmak iÃ§in son gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yapÄ±yor. Ä°kilinin Las Vegas'ta 50 milyon dolarÄ± bulabilecek bir anlaÅŸma karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda boks maÃ§Ä± yapmasÄ±na kesin gÃ¶zle bakÄ±lÄ±yor.

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