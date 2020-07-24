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Haber Giriş: 24.07.2020 - 13:25,Son Güncelleme:

Mike Tyson Roy Jones maçı ne zaman? Tyson 15 yıl sonra ringlere dönüyor..

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Mike Tyson Roy Jones maçı ne zaman? Tyson 15 yıl sonra ringlere dönüyor..
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Son karşılaşmasına 2005'te çıkan 54 yaşındaki Tyson ile 2 yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Jones arasındaki 8 rauntluk müsabaka, 12 Eylül'de ABD'nin Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta düzenlenecek.

Kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" olmuştu.

Dört farklı sıklette şampiyonluk kemeri kazanan Jones'un ise 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.

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