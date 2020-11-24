Mike Tyson Roy Jones boks maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Mike Tyson maçının detayları...
Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, Roy Jones ile yapacağı gösteri maçıyla 15 yıl sonra ilk kez ringe çıkacak. Dört farklı sıklette şampiyonluk kemeri kazanan Mike Tyson Roy Jones ‘un 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyeti bulunuyor. Yıllar sonra Mike Tyson’ı ringte takip etmek isteyenler, maçın tarihi ve kanalını araştırıyor. Peki, Mike Tyson Roy Jones boks maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Mike Tyson Roy Jones boks maçının detayları…
Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, Roy Jones ile 29 Kasım Pazar günü yapacağı gösteri maçıyla yıllar sonra ilk kez ringe çıkacak. Kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" olmuştu.
ABD'nin Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta düzenlenecek maç S Sport Plus kanalından saat 05.00’de canlı yayımlanacak.
Müsabaka 8 raunt olacak
Son karşılaşmasına 2005'te çıkan 54 yaşındaki Tyson ile 2 yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Roy Jones arasındaki müsabaka 8 raunt olacak.
Kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" olmuştu.
Dört farklı sıklette şampiyonluk kemeri kazanan Jones'un ise 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.
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