Mike Tyson Müslüman mı?

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Mike Tyson 1990 yılında ABD Güzellik Kraliçesi'ne tecavüz olayı sonrası mahkemelik oldu. Mike Tyson'ın skandallar zincirinin ilk ve en önemli halkasını oluşturan tecavüz olayının ardından 3 yıl hapis cezası onandı. Bu suçtan girdiği hapishanede Müslüman oldu ve Malik Abdülaziz ismini aldı.