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Mike Tyson Müslüman mı?

#Mike Tyson#Mike Tyson Müslüman Mı#Mike
Mike Tyson Müslüman mı

Mike Tyson Müslüman mı sorusu, ünlü boksörün hayatını merak eden pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, ringlerde gösterdiği başarılarla tanınan Mike Tyson Müslüman mı? İşte, o bilgiler

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Mike Tyson 1990 yılında ABD Güzellik Kraliçesi'ne tecavüz olayı sonrası mahkemelik oldu. Mike Tyson'ın skandallar zincirinin ilk ve en önemli halkasını oluşturan tecavüz olayının ardından 3 yıl hapis cezası onandı. Bu suçtan girdiği hapishanede Müslüman oldu ve Malik Abdülaziz ismini aldı.

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