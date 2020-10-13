Mike Tyson maçı ne zaman? Mike Tyson 15 yıl sonra ringe dönecek!

Mike Tyson'ın boks maçı için heyecanlı bekleyiş devam ederken ekim ayı ile birlikte tarih araştırmaları da hız kazandı. 15 yıldır ringlerden uzak kalan Mike Tyson, sevenlerinin özlemine son verip yeniden ringlere çıkma kararı aldığını açıklamıştı. İşte, merakla araştırılan boks maçı hakkında tarih bilgisi...

Mike Tyson'ın, 15 yıl sonra ilk kez ringe çıkacağı maçın tarihi 28 Kasım'a alındı. Tyson, daha önce 12 Eylül'de yapılacağı duyurulan maçın afişini Instagram hesabından paylaşarak, belirlenen yeni tarihin 28 Kasım olduğunu belirtti.

Son karşılaşmasına 2005'te çıkan 54 yaşındaki Tyson ile 2 yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Roy Jones arasındaki 8 rauntluk müsabaka, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta düzenlenecek.

Kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" olmuştu.

Dört farklı sıklette şampiyonluk kemeri kazanan Jones'un ise 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.