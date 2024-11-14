Mike Tyson kimdir? Eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson kaç yaşında, nereli? İşte kariyer hayatı ve biyografisi!

Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 00:20
Eski ağır sıklet şampiyonu boksör Mike Tyson hayatı, yaşı ve kariyeri, Jake Paul maçı öncesi gündeme geldi. Dünya Jake Paul-Mike Tyson maçı için geri sayıma başladı. Aktif kariyeri boyunca ringdeki hırçın tarzıyla rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen Mike Tyson, tarihin en iyi boksörleri arasında gösteriliyor. Kariyerinde 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan 58 yaşındaki Tyson, yumrukları kadar özel hayatındaki çalkantılar ve yasa dışı olaylarla da anılıyor. Peki, Mike Tyson kimdir, kaç yaşında? İşte, eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson'ın hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.