Mike Tyson ile Jake Paul rövanşı için Araplardan tarihe geçecek para teklifi! Boks dünyasına bomba gibi düştü...

Haberin Devamı

Tüm dünyanın aylarca merakla beklediği, üzerine çok sayıda senaryonun yazıldığı Mike Tyson-Jake Paul karşılaşmasının kazananı Paul olmuştu.

Boks tarihinin en yüksek ortalama bilet fiyatlarına sahip karşılaşması olarak kayıtlara geçen buluşmanın ardından oldukça ilgi çekici bir iddia daha ortaya atıldı.

Paul'un en az 40 milyon dolar, Tyson'ın ise yaklaşık 20 milyon dolar gelir elde ettiği karşılaşmanın yankıları sürerken, ikilinin rövanş maçını oynaması için Suudi Arabistan'dan teklif aldığı iddia edildi.

TAM 700 MİLYON DOLAR!

Arabistan basınında yer alan habere göre; Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi Başkanı Turki Al-Sheikh, Mike Tyson-Jake Paul dövüşünün rövanşını yaptırmak istiyor.

Haberin Devamı

Turki Al-Sheikh'in bu dövüş için Mike Tyson'a 700 milyon dolar ödemeye hazır olduğunu belirtiliyor.

Ancak Tyson'ın 700 milyon doları kazanabilmesi için tek bir şart var. O da efsane boksörün Jake Paul'u 3 dakika içerisinde nakavt etmesi. Diğer durumlarda ne tür bir para dağılımının yapılacağı ise henüz net değil.

Öte yandan Turki Al-Sheikh, Jake Paul'e "Gerçek" boksörlerle dövüşmesini gerektiğini söylemiş, bu demeç de tartışma yaratmıştı.

JAKE PAUL EMEKLİLİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI! GERİ DÖNER Mİ?

YouTuberlıktan boksöre dönüşen influencer Jake Paul,boks dünyasından emekli olduğunu açıklamıştı. Son dövüşü, Mike Tyson ile gerçekleştirdiğini ilan eden Paul, 11-1'lik profesyonel bir rekorla dört yıldır boks sahnesinde boy gösterdi. Paul bu süreçte Anderson Silva, Nate Diaz, Tyron Woodley gibi önemli isimleri yenerek dikkatleri üzerine çekti.

PAUL VE TYSON NE KADAR KAZANDI?

Boks tarihinin en yüksek ortalama bilet fiyatlarına sahip karşılaşması geçen ay yapılırken bilet satışlarından milyonlarca dolarlık rekor gelir elde edildi.

Ring kenarlarındaki biletler 10 ila 50 bin dolar arasında alıcı buldu. Müsabaka sayesinde Paul'un en az 40 milyon dolar, Tyson'ın ise yaklaşık 20 milyon dolar gelir elde ettiği ifade ediliyor.

Haberin Devamı