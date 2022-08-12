Mike Tyson 500 milyon doları tüketti, çocuklarına pay yok

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Mike Tyson boks ringlerinin yanısıra özel hayatıyla da sürekli gündeme geldi. Boks tarihinin gelmiş geçmiş en iyi isimlerinden biri olarak gösterilen 56 yaşındaki eski sporcu, kariyeriyle ilgili konuştu.

NTV Spor'un aktardığı habere göre, geçtiğimiz günlerde bir podcast yayınına katılan Tyson, "Boks kariyerim boyunca kazandığım 500 milyon doları son 1 milyonunu rehabilitasyona harcadım. Hiçbir şeyim kalmadı" dedi.

Parayı kadınlarla birlikte yediğini söyleyen Tyson, "500 milyon dolar çok para gibi gözüküyor ancak hepsi bitti" diye konuştu.

2020 yılında ayda yaklaşık yarım milyon Dolar kazandığı bilinen Tyson çocuklarına ise fazla bir şey bırakmayacağını söyledi. Tyson, "Onlara bol sıfırlı bir şeyler bırakamayacağım. Çok çalışma ve dua öğretisi bırakıyorum. Para onlara yardım etmezdi. Onlara zarar verirdi çünkü onlara kendi başlarının çaresine bakmayı ve zorlukların üstesinden gelmeyi, çalışmayı öğretmezdi" ifadelerini kullandı.