Mike Tullberg: 'Beşiktaş'ı zorlamak için her şeyi yapacağız!'

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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland, yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesi Midtjylland Teknik Direktörü Mike Tullberg ve takım kaptanı Rasmus Nissen Kristensen, Tüpraş Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Mike Tullberg: "Rakibimize büyük saygı duyuyoruz"

Öncelikle iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getirerek sözlerine başlayan Tullberg, "Rakibimize büyük saygı duyuyoruz. Çok büyük bir tarihi olan kulüp. Son aylarda, geçen sene de oldukça iyiydi. Yakın zamanda koçları değişti, yeni oyuncular aldılar. Ben de bunların bazılarını tanıyorum. Dortmund’dan, Schalke’den birlikte çalıştığımız oyuncular vardı. Beşiktaş’a oldukça saygı duyuyoruz ama kendimize de inanıyoruz. İyi bir kamp dönemi geçirdik ve iki maçta da Beşiktaş’ı zorlamak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

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40 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlı takımın başına yeni bir teknik direktörün gelmesinin planlarını nasıl etkileyeceğine yönelik de, "Bildiğimiz şeyler Beşiktaş hakkındaki tabii ki değişmedi. Sonuçta videolu analizler yapabiliyorsunuz ve bu sezon öncesi maçlar. Dolayısıyla iyi hazırlanmanız gerekiyor. Birçok oyuncu veya koç değişebilir ama biz iyi hazırlanmamız gerektiğini biliyoruz" şeklinde konuştu.



"Kendimize odaklanıyoruz"

Geçen sene bir karar aldıklarını ve herhangi bir maçtan önce rakip hakkında konuşmadıklarını hatırlatan Mike Tullberg, "Tabii ki saygı duyuyoruz ama güçlerinden bahsetmiyoruz. Kendimize odaklanıyoruz. Geçen sene Avrupa maçında da Roma’da çok iyi oyuncular vardı Anderson gibi mesela. Ama o maçta da sadece kendi takımımızla alakalı konuşmuştuk. Dolayısıyla bu Beşiktaş’a olan saygısızlık değil, tam tersi çok saygı duyuyoruz ama kendi oyuncularıma odaklanıp kendi takımımla alakalı hazırlanıyorum ve o şekilde konuşuyorum" cümlelerine yer verdi.

"Tipik bir Danimarka takımı değiliz"

Kadrolarında 17 farklı milletten oyuncunun bulunduğuna dikkat çeken Tullberg, "O yüzden tam olarak tipik bir Danimarka takımı değiliz. Bizim Beşiktaş gibi finansal gücümüz çok yok ama kendi stilimize ve oyun gücümüze göre oynuyoruz. Geçen sene de büyük takımlara karşı iyi mücadele verdik. Yarın da buna odaklanacağız" dedi.

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Başarılı teknik adam, ayrıca Dolmabahçe’nin atmosferinden de övgüyle bahsederken, büyük maçlarda Avrupa’nın en iyi statlarından birinin Tüpraş Stadyumu olduğunu kaydetti.



Rasmus Nissen Kristensen: "Kendimize oldukça inanıyoruz"

Yarın ilginç bir maç olacağını aktaran Kristensen ise, "Nasıl olacağını göreceğiz ama kendimize oldukça inanıyoruz. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Sezon öncesinde iyi hazırlandık. Fitiz, takımdakiler oldukça hazır. Zor maçlar olacak ama kendimize inancımız yüksek. Savaşmak için geldik. Burada iyi bir statta, iyi bir atmosferde yarın güzel bir maç olacak" değerlendirmesinde bulundu.

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Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş karşısında kendi oyunlarını sahaya yansıtacaklarını söyleyerek, "Buraya defans yapmaya gelmedik, daha ofansif oynamaya geldik. Daha doğrusu kendi taktiklerimizle, kendi oyunumuzu oynamaya geldik. İki maçta da bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Kendi oyunumuzu oynayacağız" diye konuştu.