Mikautadze'nin golü yetmedi, Lyon 5. Lig ekibine elendi

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Fransa Kupası son 32 turu maçında Olympique Lyon, 5. Lig ekibi Bourgoin'a konuk oldu.

Pierre Rajon Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikalık normal süresi 2-2 beraberlikle sona erdi.

Ev sahibi Bourgoin'in gollerini 20 ve 69. dakikalarda Mehdi Moujetzky kaydetti. Olympique Lyon'un golleri ise 45. dakikada Nemanja Matic ve 64. dakikada Georges Mikautadze'den geldi.

LYON PENALTILARDA YIKILDI

Seri penaltılara giden maçta 2 penaltı kaçıran Lyon, Bourgoin'e 4-2 yenilerek turnuvaya veda etti. Bourgoin ise Fransa Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı.

MIKAUTADZE 1 GOL ATTI

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Gürcü golcü Georges Mikautadze, 65 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.