MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriMijo Caktas kimdir? Mijo Caktas'ın oynadığı takımlar ve mevki bilgileri
GeriSpor Mijo Caktas kimdir? Mijo Caktas'ın oynadığı takımlar ve mevki bilgileri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 16.03.2021 - 17:39 | Son Güncelleme:

Mijo Caktas kimdir? Mijo Caktas'ın oynadığı takımlar ve mevki bilgileri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mijo Caktas kimdir? Mijo Caktas'ın oynadığı takımlar ve mevki bilgileri

Mijo Caktas, transfer gündeminde yer alması dolayısıyla pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Hırvatistan ve Rusya liglerinde top koşturan oyuncu, Milli Takım'da da forma giydi. Peki, Mijo Caktas kimdir? İşte, Mijo Caktas'ın oynadığı takımlar ve mevki bilgileri

Mijo Caktas, 8 Mayıs 1992 tarihinde Hırvatistan'da dünyaya geldi. Futbola NK Dugopolje Altyapısında başlayan Mijo Caktas, HNK Hajduk Split takımına transfer oldu. 2016 yılında Rusya takımı Hajduk Split takımına dahil olan oyuncu, orta saha ve on numara mevkisinde görev alabilmektedir. 

Sağ ayağına hakim olan oyuncu, 1,79 boyundadır. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi