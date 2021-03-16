Mijo Caktas kimdir? Mijo Caktas'ın oynadığı takımlar ve mevki bilgileri

Mijo Caktas, 8 Mayıs 1992 tarihinde Hırvatistan'da dünyaya geldi. Futbola NK Dugopolje Altyapısında başlayan Mijo Caktas, HNK Hajduk Split takımına transfer oldu. 2016 yılında Rusya takımı Hajduk Split takımına dahil olan oyuncu, orta saha ve on numara mevkisinde görev alabilmektedir.

Sağ ayağına hakim olan oyuncu, 1,79 boyundadır.